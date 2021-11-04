Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд доз вакцин

Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия четвертой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая начнет свою работу 5 ноября.

По его словам, в рамках помощи мировому сообществу в борьбе с коронавирусной инфекцией Китаем также было поставлено за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживал снятие ограничений, связанных с правами интеллектуальной собственности на вакцины для развивающихся стран. При этом КНР выступает за справедливое распределение медицинских средств для экстренного использования и вакцин по всему миру.