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Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд доз вакцин

Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд доз вакцин Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Другие страны
4 ноября 2021 г. 20:00
Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд доз вакцин

Китай с начала распространения COVID-19 поставил мировому сообществу свыше 1,6 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия четвертой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая начнет свою работу 5 ноября.

По его словам, в рамках помощи мировому сообществу в борьбе с коронавирусной инфекцией Китаем также было поставлено за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживал снятие ограничений, связанных с правами интеллектуальной собственности на вакцины для развивающихся стран. При этом КНР выступает за справедливое распределение медицинских средств для экстренного использования и вакцин по всему миру.

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