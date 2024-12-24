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Китай резко сменил генерала армии, который отвечал за политическую лояльность

Китай резко сменил генерала армии, который отвечал за политическую лояльность Китайская Народная Республика (КНР) неожиданно сменила генерала, который отвечал за политическую лояльность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НАОК).
Другие страны
24 декабря 2024 г. 11:51
Китай резко сменил генерала армии, который отвечал за политическую лояльность

Китайская Народная Республика (КНР) неожиданно сменила генерала, который отвечал за политическую лояльность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НАОК).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Теперь эту должность возглавляет Чэнь Хуэй, несмотря на то, что он не имеет опыта в этой области. Основной задачей генерала является обеспечение политической лояльности и надлежащее управление личным составом.

Ранее Хуэй работал в военно-воздушных силах (ВВС), а с апреля 2023-го был назначен комиссаром Воздушно-космических сил НОАК.

Отмечается, что он сменил Цинь Шутуна. В то же время причины отставки последнего не разглашаются. Предшественник Циня ушел в отставку в возрасте 65 лет, что соответствует неофициальному пенсионному возрасту для высокопоставленных чиновников армии.

В частности дополнительные вопросы вызвали отсутствие командующего сухопутными войсками Ли Цяомина и бывшего политического комиссара Цинь Шутуна во время церемонии назначения Хуэя на новую должность.

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