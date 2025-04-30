Китай решил снять санкции с депутатов Европарламента

Китай принял решение снять санкции с пяти депутатов Европарламента, что открывает путь к восстановлению парламентского диалога между ЕС и КНР.

Китай принял решение снять санкции с пяти депутатов Европарламента, что открывает путь к восстановлению парламентского диалога между ЕС и КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европарламента (ЕП).

"Сегодня председатель Европарламента Роберта Метсола уведомила глав парламентских фракций ЕП о решении властей Китая об отмене санкций против членов Европарламента и членов их семей", - говорится в заявлении.

Также утверждается, что этот шаг позволит возобновить парламентский диалог между ЕС и Китаем, однако подчеркивается, что ЕП "не намерен закрывать глаза на проблемы в отношениях с КНР".

"Члены Европарламента могут обсуждать с китайскими коллегами европейские интересы без опасения последствий. Наши отношения с Китаем остаются сложными и многоплановыми. Лучший способ отвечать на это - через взаимодействие и диалог", - сказал Метсола.

В заявлении ЕП не указано, с какого момента санкции против европарламентариев будут отменены.

Напомним, что Китай ввел санкции против пяти евродепутатов и против подкомитета ЕП по правам человека 22 марта 2021 года, запретил европейским депутатам въезд на свою территорию. В ответ Евросоюз приостановил все виды парламентского сотрудничества с КНР.