О нас

Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой Власти Китая отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой XIV, которая нанесла ущерб суверенитету Китая.
Другие страны
12 августа 2025 г. 15:37
Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Власти Китая отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой XIV, которая нанесла ущерб суверенитету Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали [чешской стороне], а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР. В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов", - подчеркнул он, комментируя поездку чешского лидера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin Çexiya Prezidenti ilə əlaqələri kəsir
Версия на английском языке China cuts contacts with Czech president over meeting with Dalai Lama

Другие новости из категории

Саудовская Аравия осудила решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа
Саудовская Аравия осудила решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа
12 августа 2025 г. 15:54
Туск обвинил Россию в попытках поссорить Киев и Варшаву
Туск обвинил Россию в попытках поссорить Киев и Варшаву
12 августа 2025 г. 15:44
Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артснарядов
Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артснарядов
12 августа 2025 г. 15:36
ЮАР направит США новое торговое предложение в ответ на введенные тарифы
ЮАР направит США новое торговое предложение в ответ на введенные тарифы
12 августа 2025 г. 15:35
Италия ограничит участие инвесторов из Китая в стратегических компаниях
Италия ограничит участие инвесторов из Китая в стратегических компаниях
12 августа 2025 г. 15:13
У острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5
У острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5
12 августа 2025 г. 15:04
В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза
В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза
12 августа 2025 г. 14:52
Из-за лесного пожара недалеко от Мадрида погиб один человек
Из-за лесного пожара недалеко от Мадрида погиб один человек
12 августа 2025 г. 14:14
Глава МИД Франции: Саммит на Аляске должен привести к прекращению огня и началу переговоров
Глава МИД Франции: Саммит на Аляске должен привести к прекращению огня и началу переговоров
12 августа 2025 г. 14:02
Беларусь и Россия проведут совместные учения
Беларусь и Россия проведут совместные учения
12 августа 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi