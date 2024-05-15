Китай разрешил безвизовый въезд для прибывающих на круизных судах иностранцев

Китай ввел в действие безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп.

Китай ввел в действие безвизовый режим въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Государственное управление по делам миграции.

Согласно принятому решению, с 15 мая иностранцы могут пересекать границу в портах и оставаться в Китае без визы в течение 15 дней. При этом для прохождения пограничного контроля без визы они должны находиться в составе туристической группы, которую принимает туристическая компания из КНР. Группа должна состоять минимум из двух человек.

В ведомстве уточнили, что речь идет о пересечении границы в портах таких городов, как Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья.