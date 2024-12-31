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Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов

Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов Китайские ученые разработали мобильную систему связи пятого поколения (5G), которая может перемещаться по пересеченной местности и обеспечивать обмен данными для 10 тыс. пользователей, в том числе боевых роботов.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 07:21
Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов

Китайские ученые разработали мобильную систему связи пятого поколения (5G), которая может перемещаться по пересеченной местности и обеспечивать обмен данными для 10 тыс. пользователей, в том числе боевых роботов.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, эта первая в мире передвижная базовая станция такого типа предоставляет "чрезвычайно безопасные и надежные услуги обмена данными" в радиусе до 3 км. Система разработана совместно China Mobile Communications Group и Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Даже если подразделения НОАК продвигаются со скоростью 80 км/ч по сложной местности, такой как горы или города, и подвергаются электромагнитным помехам, система все равно может поддерживать бесперебойную общую пропускную способность 10 гигабит в секунду и задержку менее 15 миллисекунд, отмечает газета.

Как сообщает SCMP, Китай сейчас создает самую большую дистанционно управляемую "армию роботов" на Земле с участием мощных, но недорогих беспилотных летательных аппаратов, самоходных роботов и других форм беспилотных боевых платформ, которые, как ожидается, превзойдут численностью солдат-людей на полях сражений будущего.

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