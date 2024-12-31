Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов

Китайские ученые разработали мобильную систему связи пятого поколения (5G), которая может перемещаться по пересеченной местности и обеспечивать обмен данными для 10 тыс. пользователей, в том числе боевых роботов.

Китайские ученые разработали мобильную систему связи пятого поколения (5G), которая может перемещаться по пересеченной местности и обеспечивать обмен данными для 10 тыс. пользователей, в том числе боевых роботов.

Как передает Report , об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, эта первая в мире передвижная базовая станция такого типа предоставляет "чрезвычайно безопасные и надежные услуги обмена данными" в радиусе до 3 км. Система разработана совместно China Mobile Communications Group и Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Даже если подразделения НОАК продвигаются со скоростью 80 км/ч по сложной местности, такой как горы или города, и подвергаются электромагнитным помехам, система все равно может поддерживать бесперебойную общую пропускную способность 10 гигабит в секунду и задержку менее 15 миллисекунд, отмечает газета.

Как сообщает SCMP, Китай сейчас создает самую большую дистанционно управляемую "армию роботов" на Земле с участием мощных, но недорогих беспилотных летательных аппаратов, самоходных роботов и других форм беспилотных боевых платформ, которые, как ожидается, превзойдут численностью солдат-людей на полях сражений будущего.