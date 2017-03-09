Китай разрабатывает военный беспилотник-невидимку

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Китай начал разрабатывать военный беспилотный летательный аппарат с применением технологии радиолокационной малозаметности, а также дрон для полетов в ближнем околоземном пространстве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета China Daily.

По ее данным, проектами занимается Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) - крупнейший в стране производитель ракетной техники. "Компания сосредоточила свое внимание на разработке малозаметного беспилотника с высокой продолжительностью полета, а также аппарата для полетов в околоземном космическом пространстве", - приводит газета слова заместителя генерального директора CASIC Вэй Ииня.

"Проект является составной частью стратегии корпорации стать разработчиком подобной техники и связанной с ней услуг мирового класса", - сказал он.

Тактико-технические характеристики беспилотников, а также сроки разработки и другие детали проекта не приводятся.