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Китай разрабатывает вакцину от омикрон-штамма коронавируса

Китай разрабатывает вакцину от омикрон-штамма коронавируса Китай ведет работы по исследованию и разработке вакцины против омикрон-варианта коронавируса.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 19:07
Китай разрабатывает вакцину от омикрон-штамма коронавируса

Китай ведет работы по исследованию и разработке вакцины против омикрон-варианта коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

"Китайские вакцины доказали свою эффективность против основных штаммов коронавируса, при этом мы ведем активную работу по разработке вакцины против штамма омикрон, чтобы быть готовыми ее применить в случае необходимости", - приводит телеканал слова главы центра научно-технического развития комитета Чжэн Чжунвэя.

Он также отметил, что о новом штамме пока известно крайне мало, однако, по предварительным оценкам, он обладает более высокой способностью к распространению, чем штамм дельта.

В понедельник китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила о готовности адаптировать свою вакцину от COVID-19 под омикрон-вариант коронавируса.

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