Китай разрабатывает гиперзвуковой комплекс глобального радиуса действия

Группа исследователей из Китая разрабатывает новый тип гиперзвукового глайдера с собственным твердотопливным двигателем, который теоретически сможет поражать цели в любой точке планеты.

Группа исследователей из Китая разрабатывает новый тип гиперзвукового глайдера с собственным твердотопливным двигателем, который теоретически сможет поражать цели в любой точке планеты.

Как передает Report , об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По задумке разработчиков, аппарат должен выполнять полет по траектории "волнообразного планирования". Схема полета напоминает игру: когда плоские камни или другие предметы бросают в воду таким образом, чтобы они несколько раз отскочили от ее поверхности. Таким образом глайдер во время планирования из космоса должен на заданной высоте несколько раз совершить отскок от верхних слоев атмосферы и опять набрать высоту. Автором принципа считается австрийский ученый Ойген Зенгер, который в рамках проекта Silbervogel ("Зильберфогель") разрабатывал бомбардировщик-космолет для нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Китайские конструкторы разработали модель, у которой фюзеляж интегрирован с W-образными крыльями. Компьютерное моделирование показало, что максимальная скорость аппарата будет достигать 20 чисел Маха, при этом он сможет поддерживать ее выше 17 чисел Маха дольше 30 минут. После полета продолжительностью около часа глайдер будет по-прежнему способен планировать на скорости выше 7 чисел Маха, что сделает возможным поражение целей практически в любой точке Земли.

В отличии от глайдеров, которые не оснащены собственным ракетным ускорителем, перспективная модель будет в два раза меньше подвержена перегреву, что позволит облегчить конструкцию за счет меньшего количества термостойких материалов.