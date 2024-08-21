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Китай расследует поставки молочной продукции из ЕС на предмет субсидий

Китай расследует поставки молочной продукции из ЕС на предмет субсидий Власти Китая проведут расследование на предмет субсидий в отношении молочной продукции, импортируемой в страну из Евросоюза.
Другие страны
21 августа 2024 г. 13:45
Китай расследует поставки молочной продукции из ЕС на предмет субсидий

Власти Китая проведут расследование на предмет субсидий в отношении молочной продукции, импортируемой в страну из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Проверка будет осуществлена на основании заявления, которое в конце июля подали две китайские ассоциации, курирующие вопросы в области производства молочной промышленности. В связи с этим 14 августа состоялись правительственные консультации Китая с ЕС, на которых обсуждалась эта проблема.

Расследование будет проводиться до 21 августа 2025 года и может быть продлено еще на шесть месяцев. Оно коснется Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Румынии, Чехии и Хорватии.

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