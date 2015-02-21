​В Китае начались расследования в отношении 855 госслужащих

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины начала расследования в отношении 855 государственных служащих. Как сообщает Report, об этом заявили в субботу местные СМИ. Их подозревают в нарушении партийной дисциплины.

Согласно недельному докладу этого партийного органа, больше всего дисциплинарных проступков связаны с "выплатой надбавок, возмещением финансовых трат и распределением материальных благ" - такие нарушения составили около 18% от их общего числа. Другими наиболее распространенными категориями проступков стали использование служебного транспорта в личных целях, а также получение официальными лицами вознаграждений в виде подарочных карт на пользование какими-либо услугами, бесплатных обедов в ресторанах, различных ценностей.