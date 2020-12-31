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Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19

Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19 Американское агентство Associated Press (AP) утверждает, что власти Китая пытаются не допустить распространения информации, касающейся происхождения нового коронавируса.
Другие страны
31 декабря 2020 г. 07:56
Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19

Американское агентство Associated Press (AP) утверждает, что власти Китая пытаются не допустить распространения информации, касающейся происхождения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта версия приводится в материале, опубликованном в среду.

AP отмечает, что его журналисты, в том числе находившиеся в КНР, побеседовали с "десятками исследователей из Китая и других стран", а также ознакомились с "попавшими в прессу электронными письмами, внутренними данными и документами" властей. По версии агентства, "китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся его (коронавируса) происхождения, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая".

Как утверждается, власти Китая, в частности, пытаются помешать ученым и сотрудникам СМИ в получении доступа к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку. По версии источников АП, у группы исследователей, которые там находились, "были изъяты" полученные образцы. "Специалистам по коронавирусам приказано не говорить с сотрудниками СМИ", - утверждается в материале.

В публикации говорится, что китайские власти выдали "гранты на сотни тысяч долларов" ищущим источник происхождения вируса ученым из исследовательских центров, связанных с военными КНР. По версии AP, решение о том, какие сведения можно публиковать данным специалистам, принимает "специальная комиссия", которая получает указания напрямую от китайского руководства. Власти КНР якобы опасаются обнародования информации, которая может "свидетельствовать об их халатности" в том, что касается препятствования распространению вируса. В связи с этим они, в частности, "жестко ограничивают" сотрудничество с учеными из других стран в данной сфере, утверждается в материале.

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