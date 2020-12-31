Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19

Американское агентство Associated Press (AP) утверждает, что власти Китая пытаются не допустить распространения информации, касающейся происхождения нового коронавируса.

Американское агентство Associated Press (AP) утверждает, что власти Китая пытаются не допустить распространения информации, касающейся происхождения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта версия приводится в материале, опубликованном в среду.

AP отмечает, что его журналисты, в том числе находившиеся в КНР, побеседовали с "десятками исследователей из Китая и других стран", а также ознакомились с "попавшими в прессу электронными письмами, внутренними данными и документами" властей. По версии агентства, "китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся его (коронавируса) происхождения, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая".

Как утверждается, власти Китая, в частности, пытаются помешать ученым и сотрудникам СМИ в получении доступа к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку. По версии источников АП, у группы исследователей, которые там находились, "были изъяты" полученные образцы. "Специалистам по коронавирусам приказано не говорить с сотрудниками СМИ", - утверждается в материале.

В публикации говорится, что китайские власти выдали "гранты на сотни тысяч долларов" ищущим источник происхождения вируса ученым из исследовательских центров, связанных с военными КНР. По версии AP, решение о том, какие сведения можно публиковать данным специалистам, принимает "специальная комиссия", которая получает указания напрямую от китайского руководства. Власти КНР якобы опасаются обнародования информации, которая может "свидетельствовать об их халатности" в том, что касается препятствования распространению вируса. В связи с этим они, в частности, "жестко ограничивают" сотрудничество с учеными из других стран в данной сфере, утверждается в материале.