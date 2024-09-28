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Китай проводит военно-морские учения в Южно-Китайском море

Китай проводит военно-морские учения в Южно-Китайском море Китайские военно-воздушные и военно-морские силы проводят маневры в спорном районе Южно-Китайского моря.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 09:32
Китай проводит военно-морские учения в Южно-Китайском море

Китайские военно-воздушные и военно-морские силы проводят маневры в спорном районе Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщают представители Народно-освободительной Армии Китая (НОАК).

Китайские маневры будут включать в себя стандартные учения по обнаружению и разведке, а также патрулирование вокруг отмели Скарборо.

"Войска поддерживают высокую степень бдительности, решительно защищая национальный суверенитет, безопасность, морские права и интересы, и уверенно поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении НОАК.

Агентство отмечает, что объявление о проведении учений произошло спустя несколько часов после того, как министр иностранных дел Ван И обсудил со своим американским коллегой Энтони Блинкеном пути снижения напряженности в регионе.

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