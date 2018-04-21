Китай провел военные учения в Тихом океане

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Группа военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем "Ляонин" провела учения в западной части Тихого океана восточнее пролива Баши, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе учений военные корабли и сопровождавшие их самолёты боевой авиации, в частности палубные истребители J-15, провели комплексные маневры по отражению атаки условного противника и по наступлению.

Авианосная группа ВМС Китая впервые развернула комплексные учения по наступлению и обороне в акватории западной части Тихого океана.