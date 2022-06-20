Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны

Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания системы противоракетной обороны по перехвату цели на среднем участке траектории.

Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания системы противоракетной обороны по перехвату цели на среднем участке траектории.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Министерства обороны КНР в социальной сети Weibo.

По его данным, испытания состоялись 19 июня. Речь идет о "технологии перехвата цели на среднем участке траектории при помощи комплекса ПРО наземного базирования".

"Испытания достигли намеченной цели. Они носили оборонительный характер и не были направлены против какого-либо государства", - отмечается в сообщении ведомства.

Другие подробности об испытаниях не приводятся