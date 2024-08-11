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Китай провел испытание крупнейшего коммерческого беспилотника

Китай провел испытание крупнейшего коммерческого беспилотника Китай провел успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок.
Другие страны
11 августа 2024 г. 12:25
Китай провел испытание крупнейшего коммерческого беспилотника

Китай провел успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно информации, 11 августа крупногабаритный двухмоторный беспилотный транспортный самолет, независимо разработанный Китаем, прошел первые летные испытания в аэропорту авиации общего назначения Фэнмин в городе Цзыгун (провинция Сычуань), которые были признаны успешными.

Отмечается, что испытания длились около 20 минут.

Новый тип грузового БПЛА стал самым крупным беспилотным транспортным самолетом китайского производства. Он имеет размах крыльев 16,1 метра, высоту 4,6 метра, грузовой отсек площадью 12 куб. м и коммерческую грузоподъемность 2 тонны.

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