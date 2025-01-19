Китай провел финальные испытания нового секретного оружия

В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух".
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Ученые рассказали, что ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.
"Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания", — говорится в публикации.
В конце сентября 2024 года в США заявили о начале регулярных испытательных полетов стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider.