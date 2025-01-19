Китай провел финальные испытания нового секретного оружия

В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух".

В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух".

Как сообщает Report , об этом пишет газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

Ученые рассказали, что ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

"Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания", — говорится в публикации.

В конце сентября 2024 года в США заявили о начале регулярных испытательных полетов стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider.