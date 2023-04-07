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Китай проведет военные учения вблизи Тайваня 10 апреля

Китай проведет военные учения вблизи Тайваня 10 апреля Китайская армия 10 апреля проведет учения с боевыми стрельбами у побережья КНР примерно в 130 км от Тайваня.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 19:33
Китай проведет военные учения вблизи Тайваня 10 апреля

Китайская армия 10 апреля проведет учения с боевыми стрельбами у побережья КНР примерно в 130 км от Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление морской администрации провинции Фуцзянь.

Сообщается, что учения пройдут спустя пять дней после встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии.

Военные учения пройдут в Тайваньском проливе у уезда Пинтан с 7:00 до 20:00 по местному времени.

Президент Тайваня посетила США транзитом в рамках визита в Белиз и Гватемалу, которые признают независимость островного государства. МИД Китая выразил протест против встречи Цай и Маккарти и обещал принять ответные меры. Ранее сегодня, 7 апреля, КНР ввел санкции против американских Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана, где прошла встреча главы Тайваня и американского парламентария.

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