О нас

Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море в конце мая

Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море в конце мая В КНР заявили о проведении в конце мая серии запусков ракет в Желтом море.
Другие страны
27 мая 2024 г. 23:29
Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море в конце мая

В КНР заявили о проведении в конце мая серии запусков ракет в Желтом море.

Как передает Report, об этом сообщило Управление морской безопасности КНР (CMSA).

По данным управления, Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море вблизи провинции Шаньдун с 28 по 31 мая.

"С 28 по 31 мая будут проведены запуски ракет вблизи вод городского округа Жичжао", - говорится в заявлении.

Для организации пуска ракет будут привлечены несколько кораблей, а также средства расположенного в городе Хайян Восточного космодрома, сообщили в CMSA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
22 мая 2024 г. 03:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi