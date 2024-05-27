Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море в конце мая

В КНР заявили о проведении в конце мая серии запусков ракет в Желтом море.

В КНР заявили о проведении в конце мая серии запусков ракет в Желтом море.

Как передает Report, об этом сообщило Управление морской безопасности КНР (CMSA).

По данным управления, Китай проведет серию запусков ракет в Желтом море вблизи провинции Шаньдун с 28 по 31 мая.

"С 28 по 31 мая будут проведены запуски ракет вблизи вод городского округа Жичжао", - говорится в заявлении.

Для организации пуска ракет будут привлечены несколько кораблей, а также средства расположенного в городе Хайян Восточного космодрома, сообщили в CMSA.