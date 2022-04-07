Китай произвел запуск спутника дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03.
Как передает Report, об этом сообщило
По его данным, запуск состоялся в 07:47 по местному времени (03:47 - бакинское) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 4C (CZ-4C).
Телеканал отмечает, что спутник в основном будет использоваться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, а также в целях мониторинга и защиты окружающей среды.
Нынешний запуск стал 414-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".