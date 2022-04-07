О нас
Аудио новости

Китай произвел запуск спутника дистанционного зондирования Земли

Китай произвел запуск спутника дистанционного зондирования Земли Китай вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 06:13
Китай произвел запуск спутника дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся в 07:47 по местному времени (03:47 - бакинское) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 4C (CZ-4C).

Телеканал отмечает, что спутник в основном будет использоваться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, а также в целях мониторинга и защиты окружающей среды.

Нынешний запуск стал 414-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Байден подписал указ о новых санкциях против России
Байден подписал указ о новых санкциях против России
7 апреля 2022 г. 05:46
Великобритания готовится поставить в Украину боевые бронемашины
Великобритания готовится поставить в Украину боевые бронемашины
7 апреля 2022 г. 05:14
Страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
Страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
7 апреля 2022 г. 04:50
Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны
Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны
7 апреля 2022 г. 04:26
В Афганистане талибы ликвидировали двух главарей ИГИЛ
В Афганистане талибы ликвидировали двух главарей ИГИЛ
7 апреля 2022 г. 01:46
Байден: Конфликт в Украине затянется надолго
Байден: Конфликт в Украине затянется надолго
7 апреля 2022 г. 00:17
США отказались принимать участие во встречах G20 с Россией
США отказались принимать участие во встречах G20 с Россией
6 апреля 2022 г. 22:34
Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины
Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины
6 апреля 2022 г. 22:18
Офис президента: Украину ожидает временное сокращение отдельных соцрасходов
Офис президента: Украину ожидает временное сокращение отдельных соцрасходов
6 апреля 2022 г. 20:37
МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы
ФотоМО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы
6 апреля 2022 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi