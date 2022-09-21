Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу

Правительство КНР призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.

Правительство КНР призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации.

"Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "Китай надеется, что международное сообщество "должно создать подходящее пространство и условия" для переговоров.