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Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу

Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу Правительство КНР призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 12:46
Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу

Правительство КНР призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации.

"Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "Китай надеется, что международное сообщество "должно создать подходящее пространство и условия" для переговоров.

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Версия на английском языке China calling on parties to conflict in Ukraine for ceasefire, dialogue
Версия на азербайджанском языке Çin Ukraynadakı münaqişə tərəflərini atəşin dayandırılmasına və dialoqa çağırır

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