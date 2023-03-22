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Китай призывает СБ ООН обсудить резолюцию о расследовании по "Северным потокам"

Китай призывает СБ ООН обсудить резолюцию о расследовании по "Северным потокам" Китай надеется, что западные страны в Совбезе ООН выполнят свои обязательства и примут конструктивное участие в проекте резолюции о расследовании взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Другие страны
22 марта 2023 г. 13:15
Китай призывает СБ ООН обсудить резолюцию о расследовании по Северным потокам

Китай надеется, что западные страны в Совбезе ООН выполнят свои обязательства и примут конструктивное участие в проекте резолюции о расследовании взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге.

"Китай принял к сведению позицию некоторых западных стран в Совбезе ООН. Надеемся, что они проявят ответственное отношение к правде, действительным образом откажутся от своих геополитических интересов и должным образом исполнят свой долг и обязанности в качестве членов Совета Безопасности и конструктивным образом примут участие в обсуждениях по проекту резолюции, чтобы Совбез как можно быстрее достиг консенсуса по документу", - указал он.

Как отметил дипломат, объективное и беспристрастное расследование отвечает интересам всего международного сообщества, так как взрывы на "Северных потоках" оказали значительное влияние на ситуацию в мире.

Россия ранее подготовила проект резолюции СБ ООН о международном расследовании диверсии на "Северных потоках" под эгидой генерального секретаря всемирной организации. Москва настаивает, что расследований Германии, Дании и Швеции недостаточно, тем более что Россию, несмотря на то, что она является заинтересованной стороной, к ним не допускают. РФ намерена вынести резолюцию на голосование до конца марта.

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