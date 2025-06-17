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Китай призывает не "подливать масла" в огонь конфликта на Ближнем Востоке

Китай призывает не "подливать масла" в огонь конфликта на Ближнем Востоке Китай обвинил президента Дональда Трампа в "подливании масла" в разгорающийся конфликт между Ираном и Израилем.
Другие страны
17 июня 2025 г. 15:53
Китай призывает не подливать масла в огонь конфликта на Ближнем Востоке

Китай призывает не "подливать масла" в огонь конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Раздувание пламени, подливание масла в огонь, угрозы и давления не будут способствовать деэскалации ситуации, а лишь усилят и усугубят конфликт", - заявил он.

Представитель МИД призвал все заинтересованные стороны предпринять меры по деэскалации ситуации в регионе.

"Китайская сторона призывает все соответствующие стороны, особенно страны, имеющие особое влияние на Израиль, взять на себя ответственность и немедленно принять меры по деэскалации напряженности и не допустить расширения и разрастания конфликта", - сказал он.

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Версия на английском языке China calls not to 'add fuel' to Middle East fire

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