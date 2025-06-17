Китай призывает не "подливать масла" в огонь конфликта на Ближнем Востоке

Китай призывает не "подливать масла" в огонь конфликта между Ираном и Израилем.
Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Раздувание пламени, подливание масла в огонь, угрозы и давления не будут способствовать деэскалации ситуации, а лишь усилят и усугубят конфликт", - заявил он.
Представитель МИД призвал все заинтересованные стороны предпринять меры по деэскалации ситуации в регионе.
"Китайская сторона призывает все соответствующие стороны, особенно страны, имеющие особое влияние на Израиль, взять на себя ответственность и немедленно принять меры по деэскалации напряженности и не допустить расширения и разрастания конфликта", - сказал он.