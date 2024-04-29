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Китай призвал Японию не нарушать глобальные цепочки экспортным контролем полупроводников

Китай призвал Японию не нарушать глобальные цепочки экспортным контролем полупроводников Китай обеспокоен намерением Японии ввести экспортный контроль за некоторыми видами полупроводниковой продукции, что может нанести ущерб стабильности в глобальных цепочках поставок.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 08:42
Китай призвал Японию не нарушать глобальные цепочки экспортным контролем полупроводников

Китай обеспокоен намерением Японии ввести экспортный контроль за некоторыми видами полупроводниковой продукции, что может нанести ущерб стабильности в глобальных цепочках поставок.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

"Соответствующие меры, предложенные японской стороной, серьезно повлияют на нормальные торговые обмены между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред другим и не принесут пользы ей самой, а также нанесут ущерб стабильности глобальных цепочек поставок", - отмечается в заявлении.

Китай также призвал Японию исходить из общей ситуации в двусторонних экономических и торговых отношениях и совместно поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий КНР", - заявили в Министерстве коммерции КНР.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в сфере производства полупроводников после нескольких десятилетий развития на глобальном уровне сформировалась модель, которая сочетает в себе элементы рынка и корпоративного выбора. Однако, в течение некоторого времени отдельные страны под предлогом обеспечения национальной безопасности часто злоупотребляли мерами экспортного контроля, отступали от принципов свободной торговли, что серьезно влияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, указали в министерстве.

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Версия на английском языке China calls on Japan not to disrupt global chains with semiconductor export controls

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