Китай призвал ВТО объединиться для противостояния США

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Китай призвал членов Всемирной торговой организации объединиться для противостояния попыткам США навредить организации и выступить против введения пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Торговая политика Трампа, которую бывший глава ВТО Паскаль Лами назвал средневековой, вызывала возмущение международного сообщества.
В то время как вето США в отношении новых судей ВТО препятствует решению юридических споров, Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, а также на импорт китайских товаров, а также требует от Китая сократить торговое сальдо с США на $100 млрд.
Посол Китая в ВТО Чжан Сянчен заявил, что последний шаг США – введение пошлин на импорт китайских товаров, которые Трамп оправдал тем, что Китай ворует интеллектуальную собственность, несовместим с принципами ВТО.
News DepartmentАвтор новости
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