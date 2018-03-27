Китай призвал ВТО объединиться для противостояния США

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Китай призвал членов Всемирной торговой организации объединиться для противостояния попыткам США навредить организации и выступить против введения пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Торговая политика Трампа, которую бывший глава ВТО Паскаль Лами назвал средневековой, вызывала возмущение международного сообщества.

В то время как вето США в отношении новых судей ВТО препятствует решению юридических споров, Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, а также на импорт китайских товаров, а также требует от Китая сократить торговое сальдо с США на $100 млрд.

Посол Китая в ВТО Чжан Сянчен заявил, что последний шаг США – введение пошлин на импорт китайских товаров, которые Трамп оправдал тем, что Китай ворует интеллектуальную собственность, несовместим с принципами ВТО.