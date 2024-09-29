Китай призвал все страны выступать против гегемонии и политики силы

Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений.

Все страны в мире должны выступать против гегемонии и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД КНР, об этом выступая на общих прениях ГА ООН заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

“Мы должны выступать за равноправную и упорядоченную многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы, воплощать в жизнь демократизацию международных отношений”, - говорится в заявлении.

Он указал на необходимость придерживаться принципа совместных консультаций, строительства и обмена опытом, а также содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.