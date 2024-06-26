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Китай призвал уважать суверенитет всех стран в киберпространстве

Китай призвал уважать суверенитет всех стран в киберпространстве Китай считает необходимым уважать суверенитет всех стран в киберпространстве и призывает совместно пресекать злоупотребления цифровыми технологиями.
Другие страны
26 июня 2024 г. 10:32
Китай призвал уважать суверенитет всех стран в киберпространстве

Китай считает необходимым уважать суверенитет всех стран в киберпространстве и призывает совместно пресекать злоупотребления цифровыми технологиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Администрации киберпространства КНР Ван Сун.

"Цифровые технологии - это палка о двух концах, которая не только создает для нас динамичный цифровой мир, но и несет с собой бесконечные риски и вызовы. Мы должны уважать суверенитет всех стран в киберпространстве, укреплять стратегическое взаимное доверие, укреплять концепцию общей безопасности, совместно пресекать злоупотребление цифровыми технологиями, совместно бороться с киберпреступностью и совместно содействовать созданию мирного, открытого, безопасного и скооперированного киберпространства, основанного на законе и правилах", - сказал он.

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Версия на английском языке China calls for respect of all countries' sovereignty in cyberspace

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