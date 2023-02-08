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Китай призвал США снять санкции с пострадавшей от землетрясения Сирии

Китай призвал США снять санкции с пострадавшей от землетрясения Сирии Китай призвал Соединенные Штаты снять санкции с пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 14:43
Китай призвал США снять санкции с пострадавшей от землетрясения Сирии

Китай призвал Соединенные Штаты снять санкции с пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"На фоне катастрофы США должны отказаться от своих геополитических навязчивых идей, немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи", - сказала она.

Дипломат напомнила, что Сирия пережила годы войн и беспорядков, а сейчас, после разрушительного землетрясения, находится на грани серьезного гуманитарного кризиса.

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Версия на английском языке China urges US to lift sanctions on quake-hit Syria

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