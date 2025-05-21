Китай призвал США отказаться от разработки "Золотого купола"

Китай обеспокоен планами Соединенных Штатов Америки (США) построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол" и призывает Вашингтон отказаться от разработки.

Китай обеспокоен планами США построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол" и призывает Вашингтон отказаться от разработки.

Как передает Report, со ссылкой на The Global Time об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин.

Нин подчеркнула, что "Золотой купол" является глобальной, многоуровневой, многодоменной системой противоракетной обороны, которая "стремится" к расширению боевого потенциала в космосе с развертыванием систем орбитального перехвата.

"Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные шаги для укрепления стратегического взаимного доверия между великими державами и защиты глобальной стратегической стабильности", - добавила представитель МИД КНР.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выделить $175 млрд на систему противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome ("Золотой купол"). Трамп также заявил, что Канада заинтересована в сотрудничестве с США по включению ее территории в новую систему.