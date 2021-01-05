Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана

США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции

США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране также ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

"Первостепенная задача на данный момент – содействовать тому, чтобы США без всяких условий незамедлительно начали выполнять соглашение по ядерной программе Ирана, а также отменили все соответствующие санкции, создали условия для восстановления и возвращения к соглашению", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана очень сложная и чувствительная.

"Китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, придерживаться консенсуса о выполнении СВПД, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации, а также оставить пространство для дипломатических усилий", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.