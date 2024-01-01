Китай призвал США к практическим действиям для стабилизации отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал администрацию США предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал администрацию США предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Обе стороны должны серьезно реализовать важный консенсус и договоренности, достигнутые главами государств двух стран, предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - говорится в послании китайского председателя.

По его словам, за последние 45 лет китайско-американские отношения переживали взлеты и падения и в целом продвигались вперед, не только повышая благосостояние двух народов, но и способствуя миру, стабильности и процветанию во всем мире.