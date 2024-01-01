О нас

Китай призвал США к практическим действиям для стабилизации отношений

Китай призвал США к практическим действиям для стабилизации отношений Председатель КНР Си Цзиньпин призвал администрацию США предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.
Другие страны
1 января 2024 г. 09:28
Китай призвал США к практическим действиям для стабилизации отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал администрацию США предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Обе стороны должны серьезно реализовать важный консенсус и договоренности, достигнутые главами государств двух стран, предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - говорится в послании китайского председателя.

По его словам, за последние 45 лет китайско-американские отношения переживали взлеты и падения и в целом продвигались вперед, не только повышая благосостояние двух народов, но и способствуя миру, стабильности и процветанию во всем мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Xi Jinping says willing to work with US for stable relations
Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ-ni münasibətləri sabitləşdirmək üçün praktiki addımlar atmağa çağırır

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi