Китай призвал США “исправить ошибки” после обновления информации о Тайване на сайте Госдепа

Китай обвинил США в отправке “неверного сигнала” сторонникам независимости Тайваня после того, как Государственный департамент США обновил информационный бюллетень о Тайване, удалив упоминание о неподдержке его независимости.

Китай обвинил Вашингтон в отправке “неверного сигнала” сторонникам независимости Тайваня после того, как Госдепартамент США обновил информационный бюллетень о Тайване, удалив упоминание о не поддержке его независимости.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Пекин призвал американскую сторону немедленно исправить свои действия.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь в понедельник заявил, что эти изменения стали “серьезным шагом назад” и продемонстрировали “упрямую приверженность США ошибочной политике использования Тайваня для сдерживания Китая’”.

Обновление бюллетеня на сайте Госдепартамента, помимо удаления формулировки “мы не поддерживаем независимость Тайваня”, включает упоминание о сотрудничестве Тайваня с США в рамках проектов по разработке технологий и полупроводников. Также США выразили намерение поддерживать членство Тайваня в международных организациях, где это возможно.

Госдепартамент США заявил, что обновление было частью плановой работы и подчеркнул приверженность Вашингтона политике одного Китая. Представитель ведомства отметил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и поддерживают мирное разрешение разногласий между сторонами.