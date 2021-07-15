Китай призвал не политизировать данные по установлению происхождения COVID-19

Правительство Китая призывает США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Китай призвал не политизировать данные по установлению происхождения COVID-19Китай призвал не политизировать данные по установлению происхождения COVID-19 Правительство Китая призывает США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Другие страны
15 июля 2021 г. 23:57
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