Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине

Китай призывает международное сообщество и гуманитарные организации нарастить помощь Украине в условиях начавшейся зимы.

Китай призывает международное сообщество и гуманитарные организации нарастить помощь Украине в условиях начавшейся зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

"Необходимо наращивать гуманитарную помощь. Народ Украины сталкивается с двойной проблемой - война и зима. Это дефицит электричества, отопления, других поставок, острый рост гуманитарных потребностей. Международное сообщество и гуманитарные организации должны помочь Украине восстановить разрушенную инфраструктуру, предоставив все необходимое для зимы, оборудование и отопление, а также удовлетворить жизненные потребности уязвимых групп, таких как беженцы и внутренне перемещенные лица", - сказал он.

"Дети в наибольшей степени уязвимы. Китай призывает максимально учитывать потребности детей в гуманитарных ситуациях", - добавил Гэн Шуан.