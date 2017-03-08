Китай призвал КНДР прекратить запуск ракет и ядерные испытания

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить пуски баллистических ракет и ядерные испытания, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.

По словам министра, ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

"Это как два мчащихся навстречу друг другу поезда; ни одна сторона не хочет уступить путь", - указал китайские дипломат.

"Готовы ли стороны к лобовому столкновению?" - отметил он. По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей.

В понедельник Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.