О нас

Китай присоединился к разработке месторождения железной руды в Гвинее

Китай присоединился к разработке месторождения железной руды в Гвинее Китайская компания China Baowu Steel Group завершила сделку по покупке доли в крупнейшем в мире неиспользуемом месторождении железной руды в Гвинее.
Другие страны
22 июня 2024 г. 00:10
Китай присоединился к разработке месторождения железной руды в Гвинее

Китайская компания China Baowu Steel Group завершила сделку по покупке доли в крупнейшем в мире неиспользуемом месторождении железной руды в Гвинее.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщении компании.

Согласно информации, Baowu приобрела акции у консорциума Simandou, которому принадлежат два северных блока проекта. Консорциум, продавший долю, состоит из сингапурской Winner International Group и производителя алюминия China Hongqiao Group.

По данным агентства, два других южных блока Simandou принадлежат австралийскому железорудному гиганту Rio Tinto Plc в партнерстве с китайской алюминиевой корпорацией и другими китайскими компаниями, включая подразделение Baowu.

По прогнозам, добыча на руднике начнется в 2026 году, также там откроют сталелитейный завод, а в 2030-х годах запустят производство гранул.

Baowu впервые сообщила о своем намерении инвестировать в северные блоки в 2022 году. Разработка железной руды в Simandou годами сдерживалась спорами о собственности и инфраструктуре рудника, а также политической нестабильностью в Гвинее.

В начале апреля акционеры, участвующие в Simandou, подписали соглашения о финансировании проекта на 15 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан в ближайшее время подписать мирный договор
Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан в ближайшее время подписать мирный договор
21 июня 2024 г. 09:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi