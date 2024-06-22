Китай присоединился к разработке месторождения железной руды в Гвинее

Китайская компания China Baowu Steel Group завершила сделку по покупке доли в крупнейшем в мире неиспользуемом месторождении железной руды в Гвинее.

Китайская компания China Baowu Steel Group завершила сделку по покупке доли в крупнейшем в мире неиспользуемом месторождении железной руды в Гвинее.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщении компании.

Согласно информации, Baowu приобрела акции у консорциума Simandou, которому принадлежат два северных блока проекта. Консорциум, продавший долю, состоит из сингапурской Winner International Group и производителя алюминия China Hongqiao Group.

По данным агентства, два других южных блока Simandou принадлежат австралийскому железорудному гиганту Rio Tinto Plc в партнерстве с китайской алюминиевой корпорацией и другими китайскими компаниями, включая подразделение Baowu.

По прогнозам, добыча на руднике начнется в 2026 году, также там откроют сталелитейный завод, а в 2030-х годах запустят производство гранул.

Baowu впервые сообщила о своем намерении инвестировать в северные блоки в 2022 году. Разработка железной руды в Simandou годами сдерживалась спорами о собственности и инфраструктуре рудника, а также политической нестабильностью в Гвинее.

В начале апреля акционеры, участвующие в Simandou, подписали соглашения о финансировании проекта на 15 млрд долларов.