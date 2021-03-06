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Китай приостановил ввоз продукции из США и Индонезии из-за COVID-19

Китай приостановил ввоз продукции из США и Индонезии из-за COVID-19 Ранее Китай заявил, что продолжит прилагать активные усилия в работе по предотвращению ввоза инфекции извне
Другие страны
6 марта 2021 г. 13:15
Китай приостановил ввоз продукции из США и Индонезии из-за COVID-19

Власти Китая временно приостановили ввоз продукции американского производителя и переработчика мяса птицы Wayne Farms и индонезийского производителя продукции водного промысла PT. Anugerah Mina Sejahtera после обнаружения коронавируса на импортированных товарах этих предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как сообщило ведомство, положительные образцы COVID-19 были обнаружены на одной упаковке партии замороженных куриных лап, импортированных из США. Ввоз продукции компании Wayne Farms с сегодняшнего дня будет приостановлен на одну неделю.

Кроме того, коронавирус был обнаружен на двух упаковках партии замороженных кальмаров, импортированных из Индонезии. Ввоз продукции компании PT. Anugerah Mina Sejahtera будет приостановлен на четыре недели, начиная с сегодняшнего дня.

В пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва был опубликован доклад о работе правительства КНР, в котором сказано, что Китай продолжит прилагать активные усилия в работе по предотвращению ввоза инфекции извне и предотвращению ее повторного распространения внутри страны.

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