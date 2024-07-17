О нас

Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями

Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американской стороной оружия администрации острова Тайвань.
Другие страны
17 июля 2024 г. 12:47
Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями

Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американской стороной оружия администрации острова Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"В течение определенного периода времени США продолжали продажу вооружений администрации Тайваня, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры. <...> Китай принял решение приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США", - отметил он.

Дипломат возложил ответственность за произошедшее на американскую сторону и подчеркнул готовность Пекина поддерживать соответствующие контакты с Вашингтоном "на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Он призвал Соединенные Штаты "уважать основные интересы Китая и создать условия, необходимые для диалога и консультаций между двумя сторонами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке China suspends arms control consultations with United States

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi