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Китай принял верительные грамоты дипломатов "Талибана"

Китай принял верительные грамоты дипломатов "Талибана" Власти Китая согласились принять верительные грамоты дипломатов, направленных представителями движения "Талибан" в посольство Афганистана в КНР.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 11:18
Китай принял верительные грамоты дипломатов Талибана

Власти Китая согласились принять верительные грамоты дипломатов, направленных представителями движения "Талибан" в посольство Афганистана в КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило афганское агентство Khaama Press.

По словам исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, руководство республики выражает благодарность КНР за гуманитарную помощь и разрешение ввозить в страну афганские продукты.

"Отсутствие безопасности и нестабильность последних двух десятилетий в стране закончились, благодаря чему Афганистан может превратиться в экономический центр и связующее звено между Центральной и Южной Азией. Мы стремимся предоставить афганским торговцам благоприятную почву для инвестиций внутри страны и работы на благо своей страны. У нас будет процветающая и развитая страна, где не будет экономических беженцев", - заявил Муттаки.

Кроме того, он заявил, что движение привержено тому, чтобы не допустить использование территории Афганистана для угроз другим странам.

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Версия на английском языке China agrees to accept credentials of Taliban diplomats

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