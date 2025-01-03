Китай принял меры после крушения самолетов Азербайджана и Южной Кореи

Китайские власти приняли по всей стране контрмеры по устранению рисков после катастроф, которые недавно произошли с самолетами азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и южнокорейской Jeju Air.

Китайские власти приняли по всей стране контрмеры по устранению рисков после катастроф, которые недавно произошли с самолетами азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и южнокорейской Jeju Air.

Как передает Report , об этом заявил директор по безопасности Управления гражданской авиации (УГА) КНР Шу Минцзян.

"В связи с недавними крупными авиационными катастрофами, которые произошли у компаний Азербайджана и Южной Кореи, УГА на текущем этапе проводит работу в основном по следующим направлениям: во-первых, мы сразу же провели специальные заседания, повысили целенаправленность и эффективность мер по предотвращению рисков в области безопасности, требующих немедленного реагирования", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, управление гражданской авиации также организовало проверки в аэропортах по всей стране, обеспечило "всестороннее выявление угроз безопасности на взлетно-посадочных полосах" для активного противодействия соответствующим рискам. По его словам, особое внимание уделяется работе по отпугиванию и вытеснению с территории воздушных гаваней птиц, которые могут стать причиной аварий.

"Мы усилим проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысим эффективность реагирования", - добавил Шу Минцзян. Как он отметил, в ближайшее время УГА проработает вопросы, касающиеся системных мер реагирования, а также "стимулирует соответствующие подразделения к их внедрению", обеспечит еще более надежную подготовку персонала.