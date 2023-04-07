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Китай примет участие в саммите по климату в Париже в июне

Китай примет участие в саммите по климату в Париже в июне Китай намерен принять участие в запланированном на июнь этого года саммите по изменению климата в Париже.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 17:56
Китай примет участие в саммите по климату в Париже в июне

Китай намерен принять участие в запланированном на июнь этого года саммите по изменению климата в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в пятницу агентством Xinhua по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Китай будет присутствовать на Саммите нового глобального финансового пакта по реагированию на изменения климата, который пройдет в июне этого года в Париже", - сказано в документе. В то же время Франция примет участие в организуемом Китаем третьем международном форуме "Один пояс - один путь".

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Версия на английском языке China to attend climate summit in Paris in June

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