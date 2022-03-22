О нас
Аудио новости

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США.
Другие страны
22 марта 2022 г. 13:57
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.

Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять" Китай и оказывать давление.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке China to take measures in response to visa restrictions by US

Самое читаемое

Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
21 марта 2022 г. 01:18
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
19 марта 2022 г. 10:26
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
ФотоПредотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
22 марта 2022 г. 03:07
Ален Делон собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии
Ален Делон собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии
18 марта 2022 г. 08:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi