Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США.

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.

Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять" Китай и оказывать давление.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".