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Китай примет меры в ответ на санкции Японии против компаний КНР

Китай примет меры в ответ на санкции Японии против компаний КНР Китайские власти выражают резкое недовольство санкциями Японии в отношении нескольких компаний КНР и примут ответные меры.
Другие страны
21 июня 2024 г. 11:57
Китай примет меры в ответ на санкции Японии против компаний КНР

Китайские власти выражают резкое недовольство санкциями Японии в отношении нескольких компаний КНР и примут ответные меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Японская сторона не приняла во внимание серьезную позицию КНР и упорно злоупотребляет противозаконными санкциями в отношении некоторых государств, - подчеркнул он на брифинге. - Китай выражает в связи с этим резкое недовольство и решительный протест. Китайская сторона примет необходимые меры, мы будем твердо отстаивать свои законные права".

По его словам, Пекин выступает против односторонних рестрикций, не имеющих под собой законных оснований.

Ранее правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки, добавив туда 11 физических лиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Ограничения затронули семь организаций из Китая.

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