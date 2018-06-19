Китай пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет «качественные» и «количественные» меры, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, передает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что меры будут носить комплексный характер, и Китай настроен на «решительное сопротивление». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил представителю по торговле составить список китайских товаров для введения дополнительных пошлин на $200 млрд. Также ранее сообщалось, что США решили ввести дополнительные антидемпинговые пошлины на китайские товары из листового алюминия.