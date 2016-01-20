Китай пригласил президента Казахстана на саммит G20

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Китай пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит G20, который в 2016 году пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил посол КНР в республике Чжан Ханьхуэй в кулуарах международной конференции "Один пояс - один путь".

"Мы хорошо знаем, что в прошлом году наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень - президенты совершали взаимные поездки, премьер-министр Казахстана дважды с официальным визитом посетил Китай, - напомнил дипломат. - В этом году я думаю, что мы будем поддерживать такую тенденцию контактов на высшем уровне и ваш президент еще поедет в Китай по приглашению нашего председателя (КНР) Си Цзиньпина". По словам посла, Назарбаев будет участвовать в сентябре в саммите G20. Тема предстоящей встречи: "Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики".

Период председательства КНР в G20 начался 1 декабря 2015 года.