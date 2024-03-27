Китай пригласил компании США к активному участию в инициативе "Один пояс, один путь"

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил американские компании принять более активное участие в реализации китайской инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь".

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил американские компании принять более активное участие в реализации китайской инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь".

Как передает Report со ссылкой на CCTV, соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями американских деловых кругов, прошедшей в Доме народных собраний в Пекине.

"Приглашаем американские компании к более активному участию в совместном строительстве "Пояса и пути", участию в таких совместных крупномасштабных экономических и торговых проектах, как Китайская международная выставка импортных товаров, продолжению инвестиций в КНР, а также развитию и достижению выгоды в Китае", - приводит его слова CCTV.

Председатель КНР также подчеркнул, что в текущей ситуации общие интересы США и КНР не сократились, а их число наоборот увеличилось.