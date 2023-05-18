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Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР

Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР Китайские производители разведывательных и боевых беспилотников при поставках продукции на экспорт снабжают их технологией, которая делает невозможным их применение против Китая.
Другие страны
18 мая 2023 г. 01:32
Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР

Китайские производители разведывательных и боевых беспилотников при поставках продукции на экспорт снабжают их технологией, которая делает невозможным их применение против Китая.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, источник, близкий к военным кругам, заявил, что китайские боевые и разведывательные дроны спроектированы и разработаны так, чтобы распознавать электронные геозоны вокруг границ китайской территории.

Так, информация о таких ограничениях упоминается в инструкциях к беспилотникам. South China Morning Post отмечает, что ранее генеральный директор турецкого производителя боевых беспилотников Baykar Technology Халук Байрактар указал, что из-за таких ограничений многие заказчики отказались от покупки китайских дронов, сделав выбор в пользу турецких разработок.

Китайский военный обозреватель Ли Цзе отметил, что эта технология разрабатывалась десятилетиями. "Контролирующая система соединяется с двигательной и оружейной системами. Это значит, что дроны приостановят полет или запуск вооружений при приближении к китайской границе", - приводит издание его слова. Как отметил он, некоторые беспилотники имеют возможность самоликвидироваться при попытке перенастроить или снять эти ограничения.

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