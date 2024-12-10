Китай прекращает экспорт деталей для беспилотников в страны Запада

Производители КНР уменьшили количество или полностью прекратили поставки в США и Европу важных деталей для создания беспилотников.
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По их словам, китайские производители начали ограничивать экспорт моторов, аккумуляторов БПЛА и их систем управления полетами.
Источники отметили, что это является только "прелюдией" для введения более широких ограничений на экспорт частей дронов. Западные чиновники ожидают, что они вступят в силу в следующем году. Как заявил один из чиновников, КНР может перестать одобрять необходимые лицензии и будет требовать, чтобы производители информировали правительство о планах отправки деталей.