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Китай прекращает экспорт деталей для беспилотников в страны Запада

Китай прекращает экспорт деталей для беспилотников в страны Запада Производители КНР уменьшили количество или полностью прекратили поставки в США и Европу важных деталей для создания беспилотников.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 03:58
Китай прекращает экспорт деталей для беспилотников в страны Запада

Производители КНР уменьшили количество или полностью прекратили поставки в США и Европу важных деталей для создания беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

По их словам, китайские производители начали ограничивать экспорт моторов, аккумуляторов БПЛА и их систем управления полетами.

Источники отметили, что это является только "прелюдией" для введения более широких ограничений на экспорт частей дронов. Западные чиновники ожидают, что они вступят в силу в следующем году. Как заявил один из чиновников, КНР может перестать одобрять необходимые лицензии и будет требовать, чтобы производители информировали правительство о планах отправки деталей.

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