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Китай предупредил Филиппины о намерении защитить свой суверенитет

Китай предупредил Филиппины о намерении защитить свой суверенитет МИД КНР потребовал от Филиппин немедленно прекратить провокации в районе рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море, пригрозив в противном случае принять решительные меры по защите своего суверенитета.
Другие страны
13 августа 2024 г. 22:19
Китай предупредил Филиппины о намерении защитить свой суверенитет

МИД КНР потребовал от Филиппин немедленно прекратить провокации в районе рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море, пригрозив в противном случае принять решительные меры по защите своего суверенитета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице китайского внешнеполитического ведомства в социальной сети WeChat.

"Китай призывает Филиппины немедленно прекратить противоправные действия и провокации в районе Хуанъянь. Пекин продолжит действовать решительно в соответствии с законом, чтобы твердо защитить свой национальный территориальный суверенитет, морские права и интересы", - сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса и начальника штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Браунера о принадлежности Хуанъянь.

"Риф всегда был территорией Китая, и КНР обладает неоспоримым суверенитетом над Хуанъянем и прилегающими к нему воздушным пространством и водами. Китай будет продолжать действовать решительно в соответствии с законом, чтобы твердо защищать свой национальный территориальный суверенитет, а также морские права и интересы", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ВС Китая были приведены в состоянии повышенной боевой готовности на фоне инцидента с филиппинским самолетом в районе рифа Хуанъянь. По версии китайской стороны, 8 августа самолет NC-212 ВВС Филиппин незаконно вторгся в воздушное пространство рифа Хуанъянь.

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