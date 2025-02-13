Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство

Китай выразил Австралии серьезное возмущение в связи с предполагаемым намеренным вторжением австралийского военного самолета в китайское воздушное пространство.
Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Цзякунь заявил, что самолет ВВС Австралии вторгся в воздушное пространство Китая над островами Сиша. По его словам, это нарушение суверенитета Китая и угроза национальной безопасности страны.
“Действия китайской стороны по вытеснению самолета из своего воздушного пространства являются оправданными, законными, профессиональными и сдержанными”, — подчеркнул он.
Дипломат также отметил, что Китай сделал Австралии серьезное представление по данному вопросу, потребовав прекратить посягательства на суверенитет страны, провокации и действия, подрывающие мир и стабильность в Южно-Китайском море.