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Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство

Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство Китай выразил Австралии серьезное возмущение в связи с предполагаемым намеренным вторжением австралийского военного самолета в китайское воздушное пространство.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 18:40
Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство

Китай выразил Австралии серьезное возмущение в связи с предполагаемым намеренным вторжением австралийского военного самолета в китайское воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Цзякунь заявил, что самолет ВВС Австралии вторгся в воздушное пространство Китая над островами Сиша. По его словам, это нарушение суверенитета Китая и угроза национальной безопасности страны.

“Действия китайской стороны по вытеснению самолета из своего воздушного пространства являются оправданными, законными, профессиональными и сдержанными”, — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Китай сделал Австралии серьезное представление по данному вопросу, потребовав прекратить посягательства на суверенитет страны, провокации и действия, подрывающие мир и стабильность в Южно-Китайском море.

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Версия на азербайджанском языке Çin Avstraliyaya xəbərdarlıq edib

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